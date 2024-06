55 bourses en enseignement en Ontario français

L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario (ACÉPO), l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) et l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) octroient cette année de plus de 1,1 million $ en bourses à 55 personnes.

Grâce au Programme de bourses en enseignement (PBE), lancé l’an dernier et financé par le gouvernement du Canada, les frais de scolarité de 55 enseignants actuellement «intérimaires» seront couverts.

Cela leur permettra de poursuivre ou compléter leurs études en enseignement en français dans l’une des trois universités partenaires: l’Université d’Ottawa, l’Université Laurentienne et l’Université de l’Ontario français.

Pénurie

L’objectif du PBE est de contrer la pénurie de personnel enseignant qualifié. Des centaines de personnes n’ayant pas complété les études requises pour enseigner en Ontario, travaillent néanmoins devant des élèves de nos conseils scolaires francophones. Ce sont ces enseignants «intérimaires» qui sont éligibles au PBE.

Les récipiendaires des bourses s’engagent à travailler un minimum de deux ans dans un conseil scolaire de langue française en Ontario, que ce soit en milieu urbain ou rural, après l’obtention de leur diplôme en enseignement.