De la visite politique dans nos écoles

«Ces rencontres ont offert aux élèves une occasion exceptionnelle d’échanger directement avec les décideurs sur des thèmes qui les touchent, notamment la vitalité de la langue française en Ontario, les parcours scolaires en français et la force de la démocratie», estiment les responsables du Csc MonAvenir.

«Ces visites sont porteuses de sens pour nos élèves qui se sentent écoutés, valorisés et soutenus dans leur cheminement en éducation francophone catholique», a déclaré la présidente Geneviève Grenier.

En 5e et 6e années, les élèves explorent d’ailleurs le fonctionnement du gouvernement canadien, les rôles des représentants élus et les droits et responsabilités des citoyens. «Avoir l’occasion de poser des questions à des ministres et à une députée donne vie à ces apprentissages, en plus de nourrir le sens critique et l’engagement civique des élèves.»

«Je félicite les élèves des classes de mesdames Johanne Leclerc et Jessica Pothier-Lake de s’être si bien préparés pour recevoir le ministre», a commenté Dorothée Petit-Pas, conseillère scolaire de la région de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk au terme de la visite du ministre de l’Éducation à l’école Cardinal-Léger.

Selon elle, «les élèves ont su prendre la parole devant le ministre avec aisance et livrant des interventions articulées, pertinentes et pleines de justesse».