Santé mentale des élèves: des éducatrices allemandes en visite au Csc MonAvenir

Suze Kisimba, leader en santé mentale du Csc MonAvenir, est intervenue en tant qu’experte. «De la petite enfance à la 12e année», a-t-elle expliqué, «l’éducation est enrichie par des expériences valorisantes qui développent l’identité francophone et plurielle, de même que l’ouverture sur le monde et qui contribuent au bien-être et à la santé mentale des élèves.»

Former des citoyens responsables et épanouis

Elle assure que «les principes d’équité, d’inclusion et de réconciliation sont intégrés aux pratiques pédagogiques».

«L’école est un lieu important pour la promotion d’une santé mentale positive et pour le renforcement des compétences et la résilience des élèves.»

«En tant que Conseil scolaire catholique et francophone, nous nous engageons à former des citoyens responsables et épanouis, porteurs des valeurs de respect et de solidarité», a conclu la présidente Geneviève Grenier.