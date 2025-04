Décès du pape François, «le seul pape qu’ont connu la majorité des élèves» de MonAvenir

Le pape François, décédé de complications cardio-respiratoires ce lundi 21 avril à l’âge de 88 ans, est «le seul pape qu’ont connu la majorité des élèves» du Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui gère 61 écoles de langue française à Toronto et dans la péninsule ontarienne jusqu’à Niagara.

«Le pape François, leader spirituel de 1,4 milliard de fidèles et leader moral et politique pour l’humanité entière, est rentré chez Dieu», écrit aux parents la directrice de l’éducation Nicole Mollot.

«La communauté du Csc MonAvenir a développé une affection particulière pour ce pape proche des plus petits», ajoute-t-elle. L’école élémentaire de MonAvenir à Stouffville, au Nord-Est de Toronto, a été nommée Pape-François en 2016.

La voix des pauvres

«Pendant les douze années de son pontificat, il nous a exhortés à prendre soin de la Terre, notre maison commune, et de nos frères et sœurs en humanité.»

«Il a donné sa vie au service de son prochain en témoignant de l’Évangile par ses gestes et ses paroles. Il s’est fait la voix des plus pauvres, des plus faibles et a plaidé sans relâche en faveur de la paix.»