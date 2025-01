La communauté catholique créole de Toronto recevra le nouveau cardinal Francis Leo

Elle a obtenu ce droit suite à une longue période de démarches auprès de l’Archidiocèse de Toronto.

Les créolophones de toutes les origines nationales et de différents statuts socio-économiques jouissent dorénavant de la pleine satisfaction d’exprimer et de propager leur spiritualité et leur foi dans leur langue maternelle.

«La liturgie, la parole divine et les homélies acquièrent une vitalité nouvelle et un sens plus profond dans une ambiance imprégnée de l’héritage créole, son imaginaire, ses proverbes, ses contes, ses traditions et sa vision du monde», témoigne le Dr Éric Pierre.

Travail d’équipe

Celui-ci salue «la vision, l’esprit de persévérance et la détermination de pionniers tels que Tonia Dyer, Remy Guerrier, Hugues Excellent et bien d’autres».

«Le dévouement de l’actuel Comité créole haïtien de Toronto et son président Max Charleston est à souligner. Marie Altagrâce Honorat, la directrice de la chorale, anime les services avec énergie, vigueur et virtuosité.»