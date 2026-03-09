Le carré rouge est de retour… en Ontario

La police affirme avoir procédé à deux arrestations lors d’une manifestation houleuse devant le parlement ontarien le 4 mars dernier, où des centaines d’étudiants arborant le carré rouge se sont rendus pour faire part de leur opposition à la hausse des frais de scolarité imposée par le gouvernement de Doug Ford.

Les étudiants ontariens, frustrés par les changements que le gouvernement Ford prévoit apporter aux droits de scolarité et à l’aide financière qui leur est destinée, s’étaient rassemblés par milliers à l’Assemblée législative, à Toronto.

La manifestation a mené à des confrontations tendues entre la police et certains manifestants. Une statue commémorative de George Brown, située devant l’édifice parlementaire, a aussi été vandalisée.

Le Service de police de Toronto affirme avoir procédé à deux arrestations peu après 15h pour méfaits, agression et entrave à la police, sans plus de détails.

Symbole du mouvement étudiant

Les manifestants étaient plusieurs à porter un carré rouge, un symbole du mouvement étudiant québécois de 2012, l’une des plus longues grèves étudiantes de l’histoire du Canada.