Nouvelle règle pour les étudiants en médecine: l’Ontario ne bronche pas

Malgré la pression exercée par des intervenants du milieu de la santé, le gouvernement Ford maintient sa décision de limiter l’admissibilité aux postes de résidence médicale dans la province.

Alors que l’Ontario est confronté à une pénurie de médecins, le ministère de la Santé a récemment modifié les critères d’admission aux postes de résidence médicale en province, une mesure qui pourrait entraîner une diminution du nombre de places en résidence pour les médecins formés à l’étranger.

Selon les changements, seuls les étudiants qui ont obtenu un diplôme d’une faculté de médecine au Canada ou les diplômés d’universités à l’extérieur du pays, mais qui ont au moins deux années d’études secondaires en Ontario, pourront participer au premier cycle de jumelage.

Ainsi, les médecins qui ont obtenu leur diplôme ailleurs dans le monde et qui n’ont pas complété deux ans dans une école secondaire ontarienne devront attendre au deuxième cycle de jumelage pour obtenir un poste de résidence médicale.

Les candidats pouvaient s’inscrire au processus de jumelage à compter du 9 juillet, mais l’Ontario n’a annoncé les changements que la semaine dernière.