Natalie Aubin dirigera le nouveau Centre de planification des services de santé en français de l’Ontario

La prochaine DG du CPSSF, Natalie Aubin.
Publié 04/09/2025 par l-express.ca

Le conseil d’administration du Centre de planification des services de santé en français vient de nommer Natalie Aubin comme première directrice générale. Elle entrera en fonction le 3 novembre.

Depuis le 1er septembre, le CPSSF remplace les six «entités» régionales de planification des services de santé en français: une décision du gouvernement provincial dont la mise en oeuvre a été confiée à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et de l’hôpital Montfort, d’Ottawa.

Le Centre a le mandat «de moderniser et d’améliorer les services de santé et les résultats pour la population francophone». Il supervisera les décisions en matière de planification, de politiques, de programmes, de financement et de ressources.

L’organisme compte 31 employés répartis dans chacune des six régions de Santé Ontario.

En juin dernier lors de l’annonce de la création du CPSSF: le vice-président de l’AFO, Luc Bonaventure Amoussou; le directeur général Peter Hominuk; le président Fabien Hébert; la présidente du CA de l’Hôpital Montfort, Marie-Josée Martel; le président-directeur général Dominic Giroux; la vice-présidente Denise Amyot.

Fille du Nord de l’Ontario

«Fière Franco-Ontarienne» née à Elliot Lake et ayant grandi à Sudbury, Natalie Aubin compte une vingtaine d’années d’expérience dans les soins aigus, la santé publique, les services sociaux et l’enseignement postsecondaire.

Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente régionale d’Action Cancer pour le Nord-Est de l’Ontario à Santé Ontario, ainsi que le poste de vice-présidente à l’Institut de recherche d’Horizon Santé Nord, à Sudbury. Elle participe à plusieurs organismes consultatifs provinciaux en santé.

Natalie Aubin a dirigé des initiatives de transformation en santé mentale et toxicomanie, en soins du cancer, en santé maternelle et infantile, en santé des Autochtones et en services de santé en français.

Modèle décentralisé

«Nous sommes enchantés d’avoir recruté un tel talent comme première directrice générale du Centre», indique Lise Bourgeois, présidente du conseil d’administration du CPSSF.

La nouvelle directrice générale se joint également à l’équipe de la haute direction à l’Hôpital Montfort à titre de vice-présidente. Elle travaillera de Sudbury, «ce qui reflète l’engagement du Centre à l’égard d’un modèle décentralisé de direction et d’engagement communautaire», précise le conseil d’administration.

Au moins deux fois par année, Natalie Aubin rencontrera des sous-ministres de l’Ontario, y compris ceux des ministères de la Santé, des Soins de longue durée et des Affaires francophones, le PDG de Santé Ontario, le PDG de Montfort et le directeur général de l’AFO pour évaluer les progrès réalisés en matière de santé des francophones en Ontario et déterminer les prochaines étapes.

«Un pas en avant audacieux»

«Je suis honorée de servir les communautés francophones de l’Ontario dans ces nouvelles fonctions», commente Natalie Aubin. «Le Centre représente un pas en avant audacieux pour garantir l’accès équitable à des services de santé de haute qualité en français.»

Sylvia Jones.

Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé de l’Ontario, souhaite la bienvenue à Natalie Aubin en mentionnant que le gouvernement est «fier de prendre des mesures pour permettre aux plus de 650 000 francophones et 1,5 million de personnes bilingues qui vivent en Ontario d’avoir accès à des soins rapidement et facilement, où et quand ils en ont besoin».

Sa collègue Caroline Mulroney, la ministre des Affaires francophones, estime que «la nomination de Natalie Aubin marque une avancée importante dans l’expansion des services de santé en français dans la province».

La directrice régionale Oureye Seck (ex-DG de l’Entité 4 qui couvrait l’Est et le Nord de Toronto) agira à titre de directrice générale par intérim du CPSSF jusqu’au 2 novembre.

