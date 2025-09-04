Natalie Aubin dirigera le nouveau Centre de planification des services de santé en français de l’Ontario

Le conseil d’administration du Centre de planification des services de santé en français vient de nommer Natalie Aubin comme première directrice générale. Elle entrera en fonction le 3 novembre.

Depuis le 1er septembre, le CPSSF remplace les six «entités» régionales de planification des services de santé en français: une décision du gouvernement provincial dont la mise en oeuvre a été confiée à l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et de l’hôpital Montfort, d’Ottawa.

Le Centre a le mandat «de moderniser et d’améliorer les services de santé et les résultats pour la population francophone». Il supervisera les décisions en matière de planification, de politiques, de programmes, de financement et de ressources.

L’organisme compte 31 employés répartis dans chacune des six régions de Santé Ontario.

Fille du Nord de l’Ontario

«Fière Franco-Ontarienne» née à Elliot Lake et ayant grandi à Sudbury, Natalie Aubin compte une vingtaine d’années d’expérience dans les soins aigus, la santé publique, les services sociaux et l’enseignement postsecondaire.