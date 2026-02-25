Changements à l’aide financière aux étudiants: «C’est la punition d’être pauvre»

Des étudiants de l’Ontario se questionnent sur leur avenir académique en raison de changements que le gouvernement Ford prévoit apporter à l’aide financière qui leur est destinée.

En annonçant la levée du gel des droits de scolarité et un financement supplémentaire de 6,4 milliards $ dans les collèges et les universités, la semaine dernière, le gouvernement de Doug Ford a aussi fait part de son intention d’apporter des changements au Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO).

«C’est la punition d’être pauvre», s’est insurgé le jeune étudiant au programme de psychologie de l’Université York, Kristian Turner.

Décrochage scolaire

Il fait partie de la vingtaine d’étudiants invités au cours des derniers jours par les partis d’opposition à venir se prononcer à Queen’s Park contre les changements que compte apporter le gouvernement Ford à l’aide financière destinée aux étudiants.

Il y a deux ans et demi, Kristian Turner a perdu ses deux parents, à un mois d’intervalle. Il est le plus vieux de quatre enfants.