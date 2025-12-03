Une plaque provinciale reconnaît l’éducation bilingue à Glendon

La Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé, ce 3 décembre, une plaque provinciale au Collège universitaire Glendon qui reconnaît «son rôle essentiel dans la promotion de l’éducation bilingue en Ontario et partout au Canada».

Glendon, le campus fondateur de l’Université York, a ouvert ses portes en septembre 1959 dans un domaine torontois construit dans les années 1920, qui appartenait autrefois à la famille Wood. Son pavillon original, Glendon Hall, qu’on appelle aussi le manoir Glendon, célèbre son centième anniversaire.

Pionnier de l’éducation bilingue

«Le Collège universitaire Glendon est depuis longtemps au coeur de l’histoire fondatrice de l’Université York et un phare pour l’éducation bilingue en Ontario et partout au Canada», affirme Rhonda Lenton, présidente et vice-chancelière de l’Université York.

«Cette plaque provinciale rend hommage aux visionnaires qui ont compris que l’apprentissage dans les deux langues officielles du Canada — parallèlement aux langues autochtones — renforce notre vie civique et favorise la compréhension mutuelle.»

«Aujourd’hui», poursuit-elle, «l’éducation immersive et ouverte sur le monde offerte par le Collège universitaire Glendon continue de préparer des diplômés ayant une vision internationale à occuper des postes dans la fonction publique et à exercer des fonctions de direction. Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante avec la Fiducie du patrimoine ontarien.»