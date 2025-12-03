Une plaque provinciale reconnaît l’éducation bilingue à Glendon

100e anniversaire du manoir

Glendon
Dévoilement de la plaque provinciale avec Marco Fiola, principal de Glendon, John Ecker, président de la Fiducie du patrimoine ontarien, Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Ijade Maxwell Rodrigues, cheffe du protocol de l'Université York. À droite: une photo de Glendon Hall il y a 100 ans. Photo: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 03/12/2025 par l-express.ca

La Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé, ce 3 décembre, une plaque provinciale au Collège universitaire Glendon qui reconnaît «son rôle essentiel dans la promotion de l’éducation bilingue en Ontario et partout au Canada».

Glendon, le campus fondateur de l’Université York, a ouvert ses portes en septembre 1959 dans un domaine torontois construit dans les années 1920, qui appartenait autrefois à la famille Wood. Son pavillon original, Glendon Hall, qu’on appelle aussi le manoir Glendon, célèbre son centième anniversaire.

Pionnier de l’éducation bilingue

«Le Collège universitaire Glendon est depuis longtemps au coeur de l’histoire fondatrice de l’Université York et un phare pour l’éducation bilingue en Ontario et partout au Canada», affirme Rhonda Lenton, présidente et vice-chancelière de l’Université York.

«Cette plaque provinciale rend hommage aux visionnaires qui ont compris que l’apprentissage dans les deux langues officielles du Canada — parallèlement aux langues autochtones — renforce notre vie civique et favorise la compréhension mutuelle.»

«Aujourd’hui», poursuit-elle, «l’éducation immersive et ouverte sur le monde offerte par le Collège universitaire Glendon continue de préparer des diplômés ayant une vision internationale à occuper des postes dans la fonction publique et à exercer des fonctions de direction. Nous sommes fiers de célébrer cette étape importante avec la Fiducie du patrimoine ontarien.»

Publicité
Glendon
Le manoir Glendon, sur le campus du 2275 avenue Bayview.

Années tumultueuses

Glendon a vu le jour à une époque de grands changements, à la fin des années 1950 et dans les années 1960.

Son directeur fondateur, Escott Reid, ainsi que le président fondateur de l’Université York, Murray G. Ross, étaient convaincus que le rapprochement des cultures anglaise et française du Canada, grâce à l’éducation bilingue, renforcerait l’unité nationale et favoriserait à la fois les services publics et la compréhension mutuelle.

Leur vision s’est concrétisée à un moment charnière de l’histoire du Canada. En 1965, lorsque le grand campus Keele de l’Université York a ouvert ses portes, le petit campus Glendon a été repensé pour devenir un nouveau collège d’arts libéraux bilingue. Il a été officiellement inauguré en 1966.

Glendon, diplômes, graduation 2022
Glendon produit annuellement plus de 200 diplômés.

La plaque provinciale

Le texte de la plaque se lit comme suit:

Glendon Hall est l’ancien domaine d’Agnes Euphemia Smart Wood et d’Edward Rogers Wood. Construite entre 1920 et 1924, la maison d’inspiration italienne surplombant la rivière Don est conçue pour se fondre dans l’environnement naturel.

Publicité

À son décès en 1950, poursuivant une longue tradition philanthropique pour l’enseignement postsecondaire, Mme Wood lègue le domaine à des fins éducatives et botaniques.

À sa création en 1961, l’Université York y établit son premier campus afin de répondre aux besoins en espaces universitaires prévus en raison du baby-boom et de l’augmentation de l’immigration au Canada.

Suivant une croissance rapide, l’Université ouvre un vaste campus sur la rue Keele en 1965. Glendon devient alors un collège d’arts libéraux au sein d’une grande université, doté d’un nouveau mandat, dans un cadre immersif inspiré par son emplacement.

Son premier principal, Escott Reid, diplomate, érudit et fonctionnaire international, donne à Glendon pour mission spécifique de former des fonctionnaires canadiens, de représenter le Canada dans le monde et de promouvoir le bilinguisme français-anglais.

Cela permet au Collège Glendon d’obtenir la désignation provinciale de «Centre d’excellence pour les études postsecondaires en français et bilingues» en Ontario, en 2008, garantissant ainsi l’accès à l’éducation en français. Unique au Canada, cette faculté intègre pleinement le bilinguisme.

Publicité

Inscrit au patrimoine éducatif

La plaque est désormais installée devant le manoir.

John Ecker, le président de la Fiducie du patrimoine ontarien, fait valoir que «cette nouvelle plaque provinciale reconnaît la place prépondérante du Collège universitaire Glendon dans le patrimoine éducatif de l’Ontario et l’histoire nationale du Canada».

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur