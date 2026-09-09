900 étudiants à l’Université de l’Ontario français

UOF, Université de l'Ontario français
L'UOF est situé au 9 rue Lower Jarvis près du lac.
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Publié 09/09/2026 par l-express.ca

La croissance de l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto se poursuit. L’institution, qui a accueilli sa première cohorte de 150 étudiants en 2021, en a maintenant 900 cinq ans plus tard.

C’est une «croissance record» et «un engagement renouvelé envers la francophonie ontarienne», commente le recteur Normand Labrie dans sa plus récente infolettre.

Une journée d’orientation des nouveaux étudiants était organisée le 31 août au campus de la rue Lower Jarvis.

UOF, Université de l'Ontario français
Des nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants de l’UOF se familiarisent avec le campus.

«Nous poursuivons le développement de nos programmes et multiplions les possibilités d’apprendre, de créer, de chercher et de contribuer à la société.»

En plus de son baccalauréat en Éducation, le plus populaire, l’UOF offre désormais sept baccalauréats spécialisés en Administration des affaires, Pluralité humaine, Environnements urbains, Économie et innovation sociale, Communications et médias numériques, Travail social, Santé mentale.

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L’UOF propose aussi huit microcertificats permettant de développer des compétences plus pointues.

Convention de travail

Par ailleurs, l’université et le syndicat de ses profs annonçaient le 11 août qu’ils étaient parvenus à une entente sur une première convention collective de travail, au terme d’un processus de négociation amorcé il y a trois ans.

Cérémonie de signature d'entente entre l'UOF et l'Université d'Ottawa.
Un événement dans l’agora de l’UOF.

«L’approbation de ce projet de première convention collective nous permet désormais de tourner notre regard vers l’avenir et de poursuivre notre mission avec confiance», a déclaré Normand Labrie.

La signature officielle est prévue le 30 septembre, mais la convention s’appliquera rétroactivement au 1er juillet.

Accès aux services du Centre francophone

L’UOF continue de travailler avec le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) pour répondre à certains besoins des étudiants en matière de services sociocommunautaires, de formation et d’intégration, tout en favorisant leur employabilité et leur participation à la vie de la communauté francophone.

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UOF, Université de l'Ontario français
Estelle Courty Duchon, PDG du Centre francophone du Grand Toronto, et Normand Labrie, recteur et vice-chancelier de l’Université de l’Ontario français.

L’UOF fera connaître les services, les programmes et les activités du CFGT auprès de sa communauté étudiante, et associera le Centre à ses événements, ses projets de recherche et ses initiatives étudiantes.

De son côté, le CFGT facilitera l’accès des étudiants admissibles à son continuum de services en français, notamment en santé, en santé mentale, en emploi, en aide juridique, en logement et en établissement.

Stages

Comme d’autres organisations, le Centre proposera également des possibilités de stage, de bénévolat et d’expériences professionnelles aux étudiants de l’UOF.

«Cette entente consolide une relation de longue date entre deux institutions engagées envers la francophonie torontoise», indique la PDG du Centre, Estelle Courty Duchon.

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