900 étudiants à l’Université de l’Ontario français

La croissance de l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto se poursuit. L’institution, qui a accueilli sa première cohorte de 150 étudiants en 2021, en a maintenant 900 cinq ans plus tard.

C’est une «croissance record» et «un engagement renouvelé envers la francophonie ontarienne», commente le recteur Normand Labrie dans sa plus récente infolettre.

Une journée d’orientation des nouveaux étudiants était organisée le 31 août au campus de la rue Lower Jarvis.

«Nous poursuivons le développement de nos programmes et multiplions les possibilités d’apprendre, de créer, de chercher et de contribuer à la société.»

En plus de son baccalauréat en Éducation, le plus populaire, l’UOF offre désormais sept baccalauréats spécialisés en Administration des affaires, Pluralité humaine, Environnements urbains, Économie et innovation sociale, Communications et médias numériques, Travail social, Santé mentale.