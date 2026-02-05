Expansion de la clinique de santé du Centre francophone

Accès plus rapide à un médecin de famille

clinique santé CFGT
Une infirmière prend la température d'une patiente dans une salle de la clinique du Centre francophone du Grand Toronto. Photo: archives l-express.ca
Publié 05/02/2026 par Soufiane Chakkouche

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) augmente la capacité de ses cliniques de soins primaires grâce à une injection de 2,3 millions $ du ministère de la Santé de l’Ontario. 2300 nouveaux patients pourront prétendre à un médecin de famille ou un infirmier praticien, et les temps d’attente continueront de diminuer.

Le CFGT opère deux cliniques: au 3e étage du 555 Richmond Ouest (son siège social), et au 5 Fairview Mall Drive.

«Trop de personnes vivent encore sans médecins de famille ou rencontrent des obstacles pour accéder à des soins primaires dans leur langue. Ce que nous annonçons aujourd’hui est une réponse directe à cette réalité», a déclaré Denys Giguère, vice-président du conseil d’administration du CFGT, lors de l’annonce de cette expansion le 2 janvier.

Un mois d’attente

«Beaucoup de francophones dans la région du Grand Toronto n’ont pas de médecin de famille ou d’infirmier praticien qui parle français», renchérit la PDG Estelle Courty Duchon. «On est aujourd’hui capable de les prendre chez nous comme nouveaux patients, alors qu’avant on avait une liste d’attente», se réjouit-elle au micro de l-express.ca.

Estelle Courty Duchon, CFGT
Estelle Courty Duchon, présidente-directrice générale du CFGT. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Selon la PDG, cette liste s’est déjà étalée sur deux à trois ans à la clinique du CFGT. Elle ne dure plus aujourd’hui qu’un mois ou un mois et demi, «à condition que les bénéficiaires soient assez réactifs quant aux papiers demandés et à la procédure à suivre».

Un obstacle: les ressources humaines francophones

Toutefois, au regard du persistant problème de pénurie de la main-d’œuvre francophone en contexte minoritaire, il est tout à fait légitime de se demander si les ressources humaines pourront suivre une telle ambition. C’est ce que nous avons demandé à la ministre des Soins de longue durée de l’Ontario, Natalia Kusendova-Bashta, également présente pour l’occasion.

«On a des capacités limitées en termes de ressources humaines, s’agissant des médecins et infirmiers qui parlent français. On doit donc faire également des progrès stratégiques et systématiques», confie-t-elle.

Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario.
Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Soins de longue durée de l’Ontario. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Justement, Estelle Courty Duchon précise: «On a attendu un peu avant de faire cette annonce, parce qu’on voulait s’assurer d’avoir des médecins en place qui prennent de nouveaux patients. On a déjà fait une bonne partie du recrutement, il reste encore des besoins en postes temporaires, surtout en soins infirmiers où on continue à recruter. Cela dit, on a déjà une équipe de base qui fait qu’on est prêt», nous déclare-t-elle.

Ce n’est qu’un début

Par ailleurs, cette montée en capacité des soins primaires en français ne couvrirait pas tous les besoins actuels de la communauté francophone de la région du Grand Toronto.

«Il y a eu beaucoup de progrès en ce sens, et ce n’est sûrement pas la dernière annonce de ce genre qu’on va avoir, parce qu’il y a d’autres financements qui s’en viennent», prédit Stéphane Sarrazin, député provincial et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones.

«À plus forte raison lorsque l’on sait que notre gouvernement s’est engagé d’ici 2029 à ce que chaque Ontarien ait un médecin de famille

Les invité d'honeur à l'annonce de l'expansion des soins primaires du CFGT.
Des invités d’honneur à l’annonce de l’expansion des soins primaires du CFGT. À l’avant-plan: Stéphane Sarrazin, adjoint parlementaire de la ministre des Affaires francophones. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Voilà qui va dans la droite ligne de ce que l’oreille indiscrète de l-express.ca a pu glaner pendant cet évènement, à savoir que le CFGT a déjà répondu à un deuxième appel à propositions pour demander d’autres postes pour ses cliniques actuelles… mais aussi pour la région de Peel, qui souffrirait d’un manque de soins primaires pour les francophones.

Si la ministre des Soins de longue durée ne s’est pas exprimée quant aux résultats de ce deuxième appel de propositions, elle a néanmoins laissé la porte ouverte: «On va voir ce que donne la liste d’attente, si elle va se réduire considérablement après cette expansion, puis on réévaluera, mais je pense que c’est un bon début déjà.»

Les invités à l'annonce de l'expansion des soins primaires du CFGT
Photo de groupe des invités d’honneur à l’annonce de l’expansion des soins primaires dans les cliniques du CFGT. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Nouveau centre de santé à Mississauga

Quant à la conciergerie de la semaine, on vous l’a annoncé en exclusivité dans un article le 26 janvier: le gouvernement considérerait trois régions (Mississauga, Etobicoke et Oakville) pour acquérir un terrain dédié à la construction d’un nouveau centre de santé qui sera placé sous la Loi des services en français.

Il semblerait que la décision a été prise, comme nous le révèle en aparté la ministre des Soins de longue durée: «Je n’ai pas d’annonce à vous faire à ce sujet, mais je peux vous dire que ça sera probablement à Mississauga, car c’est l’option la plus réaliste.»

Auteurs

