Expansion de la clinique de santé du Centre francophone

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) augmente la capacité de ses cliniques de soins primaires grâce à une injection de 2,3 millions $ du ministère de la Santé de l’Ontario. 2300 nouveaux patients pourront prétendre à un médecin de famille ou un infirmier praticien, et les temps d’attente continueront de diminuer.

Le CFGT opère deux cliniques: au 3e étage du 555 Richmond Ouest (son siège social), et au 5 Fairview Mall Drive.

«Trop de personnes vivent encore sans médecins de famille ou rencontrent des obstacles pour accéder à des soins primaires dans leur langue. Ce que nous annonçons aujourd’hui est une réponse directe à cette réalité», a déclaré Denys Giguère, vice-président du conseil d’administration du CFGT, lors de l’annonce de cette expansion le 2 janvier.

Un mois d’attente

«Beaucoup de francophones dans la région du Grand Toronto n’ont pas de médecin de famille ou d’infirmier praticien qui parle français», renchérit la PDG Estelle Courty Duchon. «On est aujourd’hui capable de les prendre chez nous comme nouveaux patients, alors qu’avant on avait une liste d’attente», se réjouit-elle au micro de l-express.ca.

Selon la PDG, cette liste s’est déjà étalée sur deux à trois ans à la clinique du CFGT. Elle ne dure plus aujourd’hui qu’un mois ou un mois et demi, «à condition que les bénéficiaires soient assez réactifs quant aux papiers demandés et à la procédure à suivre».