PAJ : vers une organisation consolidée et stratégiquement orientée

Edwige Ngom (blouse bleue au centre) avec des membres de PAJ. Photos: archives l-express.ca
Publié 01/12/2025 par Hamza Ziad

Pour Point Ancrage Jeunesse (PAJ), l’année 2024-2025 a été marquée par le lancement d’un processus de planification stratégique visant à redéfinir la vision, la mission et les valeurs de l’organisme. Selon sa fondatrice et directrice générale, Edwige Ngom, PAJ entend également renforcer ses collaborations au cours des prochaines années et amplifier la voix des jeunes Afrodescendants francophones et francophiles.

«Cette année, PAJ a franchi une étape cruciale dans son développement organisationnel: la constitution d’une équipe, l’installation dans un siège social à Toronto et le lancement de nouveaux programmes destinés à la communauté des jeunes Afrodescendants», a expliqué Edwige Ngom au cours de l’assemblée générale annuelle de l’organisme le 27 novembre.

«Grâce à ces avancées, nous sommes passés d’un organisme en croissance à une structure consolidée, désormais prête à élargir son impact.»

PAJ
Participants au programme Éclat de résilience avec la députée Kristyn Wong-Tam (au centre) et la DG Edwige Ngom (à droite).

Défis des jeunes Afrodescendants

Les jeunes Noirs francophones vivent en Ontario des enjeux particuliers liés à la recherche d’emploi, à l’intégration sociale et à la santé mentale. Selon Edwige Ngom, près de 40% de ces jeunes déclarent faire face à des obstacles systémiques à l’emploi ou à la reconnaissance de leurs compétences.

Plus d’un jeune sur trois évoque également des difficultés d’accès à des services culturellement adaptés en français. Les réalités du racisme, les enjeux de santé mentale et le sentiment d’isolement demeurent des défis majeurs pour leur inclusion et leur bien-être.

«Ces chiffres ne sont pas seulement des constats, ils sont le moteur de notre engagement», souligne Edwige Ngom.

L’organisme s’appuie sur les réalités vécues par les jeunes Afrodescendants pour orienter la thématique de ses ateliers, définir ses programmes et établir ses partenariats, avec pour objectif de créer des espaces favorisant l’autonomie, le leadership et la résilience.

PAJ
La deuxième cohorte du programme Ponts de Solidarité Jeunesse.

Un réseau francophone mobilisé

L’organisme a poursuivi le développement de ses initiatives en collaboration avec plusieurs acteurs francophones, dont Oasis Centre des femmes, le Collège Boréal, le Collège La Cité, le Conseil scolaire catholique MonAvenir et le CICA. Ces partenariats ont contribué à la mise en œuvre de programmes tels qu’Éclat de résilience, les Journées artistiques de la jeunesse afrodescendante et Ponts de solidarité jeunesse, qui offrent aux jeunes des espaces de formation, d’expression artistique et de bénévolat structuré.

Plus de 400 personnes ont été rejointes à travers les ateliers, événements et webinaires. PAJ a également développé ou consolidé dix partenariats au sein du réseau communautaire francophone, soutenant ainsi le déploiement de ses projets. L’organisme a par ailleurs reçu trois invitations institutionnelles pour présenter son approche d’intervention.

Sur le plan numérique, la fréquentation du site et des réseaux sociaux a augmenté de 35%, indiquant une progression notable de la visibilité en ligne.

PAJ, JAJA
La troupe de danse Fusion 22 de l’école secondaire catholique Père-Philippe Lamarche.

Partenariats postsecondaires

La collaboration de PAJ avec les établissements postsecondaires francophones torontois, notamment le Collège Boréal et l’Université de l’Ontario français (UOF), a permis à deux étudiantes de compléter des stages immersifs au sein de l’organisme. Ces partenariats visent à soutenir le développement professionnel de la jeunesse franco-ontarienne et offrent un terrain d’apprentissage concret lié aux enjeux vécus par les jeunes Afrodescendants.

Au Collège Boréal, l’expérience de Grace Atsain Kouadio, étudiante en techniques de travail social, s’est articulée autour de l’animation d’ateliers de sensibilisation, de la participation à des événements communautaires et de l’accompagnement de jeunes. Elle souligne que «cette expérience a été pour moi une étape marquante, tant sur le plan professionnel que personnel. Je repars avec une voix plus forte, une vision plus claire et un désir de militer pour des milieux plus justes et inclusifs».

À l’UOF, Wallis Allah-Kouamé, étudiante en politique et gouvernance, a contribué à l’élaboration d’une politique interne d’équité, diversité et inclusion, ainsi qu’à un guide de sensibilisation.

«J’ai pu approfondir mes connaissances sur les enjeux rencontrés par les communautés francophones afrodescendantes.»

forum racisme, PAJ
Au forum du 4 février de Point Ancrage Jeunesse sur le racisme systémique en milieu scolaire, au campus torontois du Collège Boréal.

Bilan financier positif

Les données financières de l’exercice présentent une augmentation significative des revenus, qui passent de 104 509 $ à 252 323 $.

Cette progression est principalement liée à de nouvelles subventions, notamment celles de Service Jeunesse Canada pour le programme Ponts de solidarité jeunesse, de la Fondation Trillium de l’Ontario et du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) pour les Journées artistiques de la jeunesse afrodescendante. Les dons représentent 4 797 $.

Les dépenses atteignent 251 578 $, contre 106 416 $ l’année précédente. Les principaux postes concernent les salaires et honoraires (137 284 $), les programmes (72 843 $) et les frais généraux (25 749 $). L’organisme enregistre également des coûts liés à l’éducation du public, au personnel de soutien et à l’implication des bénévoles.

«Ces résultats reflètent une augmentation des activités financées et des charges associées, tout en maintenant un solde positif», explique Antoine Dérose, trésorier du conseil d’administration de PAJ.

Les membres du CA: Edwige Ngom, Antoine Dérose, Tchapon Aristide Verlain, Amadou Éric Ouattara et Aude Kouamé. Photo: courtoisie

Une gouvernance stable

Le conseil d’administration de PAJ demeure stable, tout en intégrant une nouvelle administratrice au cours de l’année. Il est composé de: Edwige Ngom, présidente; Antoine Dérose, trésorier; Tchapon Aristide Verlain, secrétaire; Amadou Éric Ouattara, administrateur; Aude Kouamé, administratrice.

