Le PAFO passe de 2 à 3 millions $

Le Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) versera un million de dollars supplémentaires en fonds fédéraux, dans le cadre de la nouvelle entente Canada-Ontario en matière de services dans la langue de la minorité.

Il passe de 2 millions $ l’an dernier à 3 millions $ pour 2024-2025, en appui à 74 projets de services en français d’entreprises et d’organismes communautaires.

«Nous augmentons le financement de cet important programme afin d’appuyer un plus grand nombre d’initiatives et d’organismes au service de la communauté francophone», a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

Francophonie minoritaire

«Le statut bilingue du Canada est une source de fierté et d’identité nationales», a déclaré Randy Boissonnault, ministre fédéral de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et ministre des Langues officielles.

«Cet investissement souligne l’engagement de notre gouvernement à soutenir les communautés linguistiques en situation minoritaire et le rôle important qu’elles jouent dans l’apport de vitalité culturelle et économique à l’Ontario et à toutes les provinces du pays.»