PAJ veut inculquer aux jeunes le sens de l’engagement citoyen

Edwige Bouquet Ngom, fondatrice et directrice générale de Point ancrage jeunesse (PAJ), souligne l’importance d’inculquer aux jeunes francophones, qu’ils soient issus de l’immigration ou nés au Canada, le sens de l’engagement citoyen et la nécessité de redonner à la communauté. C’est l’objectif de son programme Ponts de Solidarité Jeunesse, qui accueille sa deuxième cohorte.

«À travers ce programme de bénévolat», explique-t-elle à l-express.ca, «nos jeunes francophones développent leur estime d’eux-mêmes en prenant part à diverses missions et en s’intégrant pleinement aux équipes des organismes partenaires.»

«Beaucoup de clichés laissent entendre que les jeunes sont désengagés et qu’ils passent leur temps devant les jeux vidéo. Or, les jeunes francophones me prouvent constamment le contraire.»

Selon elle, l’enjeu dépasse largement l’expérience ponctuelle. L’objectif consiste à favoriser la création de liens sociaux entre les jeunes, à canaliser leur énergie et à mettre en valeur leur potentiel au service de la collectivité.

120 heures pour 107 participants

Financé par Service Jeunesse Canada jusqu’au 31 mars 2027, le programme Ponts de Solidarité Jeunesse de PAJ s’adresse à 107 jeunes francophones et francophiles de l’Ontario, âgés de 12 à 30 ans.