PAJ veut inculquer aux jeunes le sens de l’engagement citoyen

jeunes, PAJ
La première cohorte du programme Ponts de Solidarité Jeunesse. Photos: courtoisie PAJ
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 22/08/2025 par Hamza Ziad

Edwige Bouquet Ngom, fondatrice et directrice générale de Point ancrage jeunesse (PAJ), souligne l’importance d’inculquer aux jeunes francophones, qu’ils soient issus de l’immigration ou nés au Canada, le sens de l’engagement citoyen et la nécessité de redonner à la communauté. C’est l’objectif de son programme Ponts de Solidarité Jeunesse, qui accueille sa deuxième cohorte.

PAJ, Point ancrage jeunesse
Edwige Ngom.

«À travers ce programme de bénévolat», explique-t-elle à l-express.ca, «nos jeunes francophones développent leur estime d’eux-mêmes en prenant part à diverses missions et en s’intégrant pleinement aux équipes des organismes partenaires.»

«Beaucoup de clichés laissent entendre que les jeunes sont désengagés et qu’ils passent leur temps devant les jeux vidéo. Or, les jeunes francophones me prouvent constamment le contraire.»

Selon elle, l’enjeu dépasse largement l’expérience ponctuelle. L’objectif consiste à favoriser la création de liens sociaux entre les jeunes, à canaliser leur énergie et à mettre en valeur leur potentiel au service de la collectivité.

jeunes
La 2e cohorte du programme Ponts de Solidarité Jeunesse. Photo: PAJ

120 heures pour 107 participants

Financé par Service Jeunesse Canada jusqu’au 31 mars 2027, le programme Ponts de Solidarité Jeunesse de PAJ s’adresse à 107 jeunes francophones et francophiles de l’Ontario, âgés de 12 à 30 ans.

Publicité

Son ambition est de susciter un engagement citoyen concret à travers des actions bénévoles structurées autour de trois grands domaines d’intervention: la préservation de l’environnement, l’engagement communautaire et l’inclusion sociale.

Chaque participant doit accomplir 120 heures d’implication, dont 20 heures consacrées aux ateliers de formation et 100 heures dédiées à des missions de bénévolat, réparties en trois cohortes annuelles et adaptées à son rythme.

Le dispositif propose des missions personnalisées auprès d’organismes partenaires, mais aussi un accompagnement structuré comprenant des formations en leadership, communication interculturelle et collaboration, des journées de bien-être et du mentorat.

L’expérience est sanctionnée par un certificat officiel valorisant l’engagement et les compétences acquises.

«Nous aurons en tout six cohortes d’ici mars 2027, ce qui donnera à de nombreux jeunes l’occasion de s’investir activement et de renforcer leurs compétences au service de la communauté», explique Edwige Bouquet Ngom.

Publicité
jeunes
Des jeunes du programme Ponts de Solidarité Jeunesse avec la fresque réalisée lors d’un atelier artistique.

70 opportunités d’engagement

Au terme des 20 heures dédiées à la formation et aux ateliers, PAJ assure la continuité du parcours en identifiant un organisme partenaire auprès duquel chaque participant accomplit ses 100 heures de bénévolat. Un dispositif de mise en relation ciblée permet d’associer les jeunes aux organismes en fonction des besoins exprimés et des missions à réaliser.

Grâce à ses quatorze partenariats actuels, PAJ offre 70 postes de bénévolat répartis dans divers secteurs d’action.

« Ce qui a permis d’avoir un grand nombre d’inscriptions et d’intérêt, c’est que nous avons commencé à inviter les partenaires lors des ateliers avec les jeunes », explique Edwige Bouquet Ngom.

« Lorsque les participants ont pu rencontrer directement les responsables des organismes, cela a suscité un vif intérêt, et d’autres jeunes francophones se sont manifestés à leur tour. »

La troisième cohorte sera organisée entièrement en ligne, afin de permettre à des jeunes vivant plus éloignés dans la province de bénéficier pleinement de l’expérience.

Publicité

Les inscriptions demeurent ouvertes jusqu’au 31 août sur le site psj.pointancragejeunesse.org.

jeunes
Atelier de création avec Oriane Diebou dans le cadre du programme Ponts de Solidarité Jeunesse.

Quand le cercle francophone s’engage auprès des jeunes

Le programme met également en lumière l’implication d’intervenants francophones qui accompagnent les participants dans leur parcours. Sous la direction de Siaho Marie Virginie Gbe, lauréate du concours artistique JAJA, les jeunes ont collaboré à la réalisation d’une fresque portant sur les thèmes de l’inclusion et de l’identité.

Oriane Diebou, spécialiste en création d’objets et de vêtements de mode, les a initiés à la conception de pièces artisanales originales.

«Ces ateliers sont une manière pour les jeunes de découvrir qu’à travers la création, ils peuvent affirmer leur identité et développer leur confiance», souligne Oriane Diebou.

Parmi les jeunes engagés, Adam, exprime ainsi son ressenti: «Je conseillerais ce programme à mes amis et à mes proches, car il est offert en français et demeure accessible à des communautés souvent laissées de côté.»

Publicité

«Les thématiques abordées sont variées et stimulantes, comme le leadership et la collaboration avec des communautés différentes, par exemple afrocaribéennes.»

PAJ
Atelier de la 2ᵉ cohorte du programme Ponts de Solidarité Jeunesse, le 26 juillet, consacré à la communication interculturelle, au leadership et aux rencontres avec des partenaires communautaires.

Francophones et anglophones: deux dynamiques d’engagement

Si le programme bénéficie d’un réseau d’organismes partenaires francophones, sa directrice générale, Edwige Bouquet Ngom, observe néanmoins certaines différences dans la dynamique des collaborations. Selon elle, les organismes anglophones se distinguent par une plus grande rapidité de réaction et par une concrétisation plus immédiate des engagements pris.

«Il y a eu beaucoup d’engagements de la part des partenaires francophones, mais en termes de réactivité et de délai de réponse, les anglophones se montrent souvent plus rapides», souligne Edwige Bouquet Ngom.

Selon elle, cette distinction ne remet pas en cause la valeur ni l’importance des partenariats francophones, mais traduit plutôt des cultures organisationnelles différentes auxquelles PAJ doit s’adapter pour optimiser ses démarches de collaboration.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur