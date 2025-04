Le PAJ a renforcé la résilience de huit jeunes

Mis en œuvre par PAJ et financé à hauteur de 99 900 $ par la Fondation Trillium de l’Ontario, ce projet avait pour objectif de renforcer la résilience et la viabilité de l’organisme.

Il a offert un accompagnement structuré à huit jeunes francophones afrodescendants de Toronto, à travers des formations ciblées, un programme de mentorat et des occasions de réseautage. Des mesures de soutien ont également été déployées à l’intention du personnel et des bénévoles.

Le projet a reposé sur l’engagement de trois groupes d’acteurs complémentaires: des mentors expérimentés, des jeunes ambassadeurs déjà familiers des actions de PAJ, et de nouveaux participants découvrant pour la première fois l’univers de l’organisme.

Des ateliers pour outiller la jeunesse afrodescendante

Au début du projet, un diagnostic des besoins a été mené auprès de jeunes francophones afrodescendants, afin de cerner leurs priorités et leurs aspirations.

Les ateliers ont abordé une diversité de thématiques, allant de la gestion du temps et de l’autodiscipline, en passant par les prérequis pour devenir entrepreneur·e, le réseautage via LinkedIn, les finances personnelles et la gestion des émotions.