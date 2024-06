Nicolas Weinberg remporte le Prix littéraire Trillium

Du côté anglophone, la Torontoise Nina Dunic a été la lauréate du Trillium Book Award pour The Clarion (Invisible Publishing), un premier roman qui «capture la mélancolie diffuse, parfois pleine d’espoir, d’une génération qui ne s’est jamais crue appelée à réaliser de grandes choses», lit-on dans le site d’Ontario Créatif.

La Torontoise A. Light Zachary a remporté le Trillium Book Award for Poetry pour More Sure (Arsenal Pulp Press). Il n’y avait pas de prix de poésie francophone cette année.

Le Prix littéraire Trillium est d’une valeur de 20 000 $ et le Prix Trillium de poésie vaut 10 000 $. Les éditeurs reçoivent une somme pour la promotion du livre primé.

Les membres du jury francophone étaient Soufiane Chakkouche (écrivain, journaliste et scénariste d’origine marocaine installé à Toronto depuis cinq ans), Madeleine Stratford (poète, traductrice littéraire et professeure à l’Université du Québec en Outaouais), et Jennifer Tremblay (éditrice, poète, romancière et dramaturge québécoise).

Cette année marque le 37e anniversaire du premier Prix Trillium, qui célèbre l’excellence littéraire et promeut la diversité des écrivaines et écrivains de l’Ontario et de leurs œuvres.