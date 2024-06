L’ivresse des mots chez Andrée Christensen

Nuances de bleu

Parlant du bleu, la poète trouve toute une panoplie de nuances: bleu muscari, aigue-marine, bleu pervenche, lapis-lazuli, saphir, outremer, velours de Perse. Parmi les quatorze oeuvres qui illustrent le récit, il y a «La convocation du bleu».

Ces œuvres ont été réalisées par l’autrice après avoir écrit Plonge, Freya, vole ! Il s’git de techniques mixtes et collages, sans message didactique. Les créations ne font pas appel à la raison, plutôt à l’émotion et à l’intuition.

Porté par une écriture envoûtante, Plonge, Freya, vole! est un livre inclassable qui se lit comme un roman, mais se savoure tel un long poème.

Finaliste au prix Trillium

Poète, romancière et artiste visuelle, Andrée Christensen a publié plus de vingt-cinq titres, dont certains traduits en anglais et en roumain. L’autrice a également réalisé cinq livres d’artistes à partir de ses recueils de poésie avec des artistes visuels de l’Ontario et du Québec.

Créé en 1994, le Prix Trillium de langue française demeure la plus prestigieuse récompense littéraire en Ontario.