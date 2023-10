Sept nouvelles de Nicolas Weinberg: vivre n’est pas un cadeau

Aujourd’hui traducteur, Weinberg a d’abord été journaliste. Il estime que cela le sert bien dans son écriture, car le journalisme couvre une foule d’événements, d’incidents et d’accidents qui alimentent on ne peut mieux la fiction.

Mieux sentir pour mieux écrire

On dit que l’odorat constitue sans doute le sens le plus mystérieux; certains de ses mécanismes restent d’ailleurs encore incompris. À en croire l’auteur, mieux sentir permet de mieux écrire. Le pouvoir évocateur d’une odeur est bien plus fort que celui d’une image ou d’un son.

Dans Le Parfumeur du comte, un personnage excelle dans l’art de concocter des odeurs végétales et minérales qui provoquent une reconnaissance, un souvenir, un signal. Qu’en est-il de l’odeur humaine…?

Plus loin, deux hommes subissent simultanément la même amnésie. Ils découvrent qu’il en va de la conscience comme du mouvement. «C’est dans le temps et non dans l’espace que l’une et l’autre se réalisent.»

Longs paragraphes

J’ai souvent mentionné ma préférence pour les nouvelles courtes, de préférence avec une finale inattendue. Les 152 pages du recueil de Nicolas Weinberg ne contiennent que sept textes, dont le dernier qui s’étend sur 37 pages. Le nouvelliste affectionne les longs paragraphes, certains s’étirant sur trois pages et demie, voire quatre pages.