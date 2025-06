Masai Ujiri quitte les Raptors: fin d’une ère à Toronto

Ce pari, jugé risqué à l’époque, s’avère gagnant. En juin 2019, les Raptors remportent leur premier championnat NBA. Leonard est sacré MVP des finales, et Toronto devient la première équipe non américaine à décrocher le titre.

Keith Pelley, PDG de MLSE, a rappelé l’impact de ce moment: «Masai a eu un impact monumental sur les Raptors et sur notre communauté […] Il a transformé notre marque et nous a poussés à croire en cette ville et en nous-mêmes.»

Une transition difficile

Après le départ de Leonard pour les Clippers en 2019, puis de Kyle Lowry en 2021, les Raptors entament une phase de reconstruction. Ujiri mise alors sur Pascal Siakam et Scottie Barnes comme nouveaux piliers.

Mais les résultats ne suivent pas. Depuis 2022, l’équipe ne parvient plus à se qualifier pour les séries. La saison 2024-2025 s’achève sur un bilan de 30 victoires pour 52 défaites.

Malgré encore un an de contrat, Ujiri quitte ses fonctions. Selon Keith Pelley, la décision avait été anticipée. «Masai et moi en avons discuté il y a plus d’un mois. Il souhaitait que tout changement ait lieu après le repêchage.»