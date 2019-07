En effet, il s’est engagé avec les Los Angeles Lakers pour un montant de 30 millions de dollars (US) sur deux ans, une somme que ne pouvait pas lui offrir les Raptors. Il n’a finalement pas eu l’opportunité de suivre Kawhi Leonard aux Clippers et jouera donc pour l’équipe rival de Los Angeles, en compagnie du duo très attendu LeBron James-Anthony Davis.

Quelle suite pour les Raptors?

Ces départs font très mal aux Raptors qui perdent deux joueurs ayant eu un rôle majeur dans la conquête du titre NBA. Avec peu de masse salariale disponible, les dirigeants torontois n’auront pas une grande marge de manœuvre pour signer des agents libres de grande envergure. Avec l’attente autour de la décision de Leonard, il n’en reste d’ailleurs plus beaucoup sur le marché. C’est maintenant à Masai Ujiri et Bobby Webster de se montrer astucieux pour renforcer l’équipe au mieux afin de défendre un titre qu’il parait maintenant très compliqué de conserver la saison prochaine.

Malgré tout, nul doute que les Raptors feront toujours partie des équipes jouant les premiers rôles dans la conférence de l’Est. Ils pourront toujours compter sur l’expérience de ses vétérans Lowry, Gasol et Ibaka et miser sur la progression constante de Pascal Siakam, qui devra passer un cap en devenant un joueur étoilé. Sur le poste 3 en remplacement de Leonard, les Torontois miseront certainement sur la progression d’OG Anunoby.

C’est certainement sur le poste d’arrière qu’il y a pour l’heure le plus d’interrogations, avec le départ de Danny Green. Plusieurs solutions s’offriront à Nick Nurse: jouer avec deux meneurs de jeu en titularisant Fred VanVleet aux cotés de Kyle Lowry, miser sur Norman Powell ou attendre une éventuelle arrivée sur ce poste. Pour la troisième option, on peut faire confiance à Masai Ujiri pour sortir un nouveau tour de son chapeau, dont il a le secret.

En attendant, les partisans vont devoir digérer le départ de celui qui est devenu en une saison le plus grand joueur de l’histoire de la franchise. L’avenir ne s’annonce plus aussi radieux qu’en cas de resignature de Leonard, mais il n’est pas non plus complètement sombre pour les Raptors.