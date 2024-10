Pas de miracle en ouverture pour les Raptors en reconstruction

Les Raptors de Toronto ont ouvert leur saison avec face aux Cavaliers de Cleveland en subissant une lourde défaite. Privés de Barrett blessé et de Quickley pendant trois quart temps (sorti sur blessure), avec en plus un Scottie Barnes qui est passé à côté de son match, les Torontois n’ont pas existé face aux visiteurs emmenés par le duo Mobley-Mitchell inarrêtable. L’équipe de Darko Rajakovic ouvre sa saison de reconstruction et développement par un cinglant 106-136.

Le tournant du match

Après un premier quart temps prometteur (32-33), les Raptors se sont totalement écroulés dans la deuxième période. Ils ont perdu plus de ballons (8) qu’ils n’ont entré de tirs (6/19) concédant un 17-36 dans la période. Ils se sont retrouvés menés de 20 points à la pause (49-69) et n’ont jamais réussi à revenir dans le match par la suite.

Les joueurs du match

Dans ce marasme collectif, Chris Boucher a tenu son rang et son rôle. Premier joueur en sortie de banc, le Québécois a été le meileur marqueur des Raptors avec 18 points. Dans le cinq partant, Gradey Dick a lui aussi réalisé une performance marquante avec 16 points et une bonne implication en défense, le secteur du jeu qui pose le plus de questions à son sujet.

Les francophones

RJ Barrett, blessé à l’épaule, n’a pas pris part à la rencontre. Il n’a pour l’intant pas repris l’entraînement avec contact mais Darko Rajakovic a indiqué qu’il se rapporchait d’un retour. Les Raptors en ont ben besoin.