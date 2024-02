Les Raptors subissent la Wembamanya et le retour de Siakam

Il est clair que l’équipe torontoise n’est plus en course pour espérer jouer la post saison et vise même à terminer dans les six moins bons bilans de la saison pour tenter de conserver son choix de repêchage qui appartient aux Spurs mais est protégé en cas de top 6.

Il faudrait donc que la loterie, qui détermine l’ordre des choix des équipes les moins bien classées de la saison, soit favorable aux Raptors. Plus le bilan sera négatif, plus Toronto aura de chances de conserver son choix de repêchage.

