Les Raptors n’enchaînent pas face aux Hawks

L’ultime période va vite mettre fin à tout espoir de victoire des locaux. Trae Young est inarrêtable et contrôle le jeu à sa guise. Les Raptors ratent trop de lancers francs (14/25 sur le match) et de tirs de loin (10/31). L’écart est de 20 points à 6 minutes de la fin (90-110). Limité à 9 points en première mi-temps, Young réalise un festival en deuxième avec 29 points inscrits pour mener son équipe à une victoire nette et sans bavure sur le score de 104-125.

Pascal Siakam donne des explications sur les problèmes défensifs des Raptors depuis un mois.

