Les Raptors n’imitent pas les 905 et s’inclinent

Après un début de saison marqué par de nombreuses blessures (qui se sont accumulées de nouveau sur ce match) et un bilan de 8 défaites pour aucun succès, l’équipe entraînée par Eric Khoury a profité de l’aide de Gradey Dick et du soutien de plus de 18 000 écoliers de la région du Grand Toronto pour s’imposer 125-114 contre les Celtics du Maine.

Javon Freeman-Liberty a été l’homme du match pour les 905, avec 36 points 9 rebonds et 6 passes. Pour son troisième match en ligue de développement, Dick a signé sa meilleure prestation avec 21 points à 50% de réussite au tir.

Il s’est malheureusement senti mal après la rencontre, et n’a pas été en mesure de rentrer dans l’histoire des joueurs ayant joué deux rencontres le même jour avec les 905 et les Raptors.

Bonus: retour sur la semaine 5 des Raptors

