Première victoire pour les Raptors

Dans un duel entre deux équipes privées de deux de leurs meilleurs joueurs (Quickly, Barrett, Embiid et George absents), les Raptors de Toronto ont empoché leur première victoire de la saison face aux Sixers de Philadelphie.

Les hommes de Darko Rajakovic se sont montrés solide en défense, après avoir encaissé 136 points lors de leur match d’ouverture contre Cleveland.

Dans une saison de reconstruction et de développement, où la progression de l’équipe sera plus scrutée que les résultats en soi, Scottie Barnes et ses coéquipiers ont réussi à allier les deux. Avec à la clé, une victoire sur le score de 115-107.

Le tournant du match

Emmenés par une défense de fer, les Raptors ont entamé le quatrième quart par un 14-2 pour prendre une avance de 19 points (98-79).

Les Torontois ont pu compter sur l’apport surprise de Jamison Battle. Il a été auteur de 9 points sur son passage, avant de laisser ses coéquipiers suite à sa sixième faute sur Kyle Lowry. L’ancien Raptor a mis fin à la série torontoise avec trois lancers francs.