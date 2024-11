Une fin de semaine riche en émotions pour les Raptors

Sur le terrain, RJ Barrett, Gradey Dick et leurs coéquipiers ont dominé une très forte équipe en attaque de Sacramento. Les Kings qui compte désormais dans leurs rangs une autre légende de la franchise canadienne DeMar DeRozan, ont fait la course derrière tout au long du match.

Malgré cela, ils ont profité des erreurs de jeunesse torontoises et de lancers francs ratés pour revenir en quatrième quart et accrocher la prolongation. Cela n’a tout de même pas empêché les Raptors d’aller chercher leur deuxième victoire de la saison grâce à un duo Dick-Barrett phénoménal et l’apport surprise d’Ochai Agbji.

Toronto s’est finalement imposé sur le score de 131-128 pour offrir une victoire à Vince Carter, présent dans les vestiaires à la fin du match.

RJ Barrett, patron des Raptors

RJ Barrett et Gradey Dick sont sans discussion possible les deux Raptors qui se sont le plus distingués au cours des deux matchs joués cette fin de semaine. Le natif de Toronto est sur une série de trois matchs à plus de 30 points avec 31 inscrits à Charlotte dans la semaine puis 33 et 31 de nouveau contre les Lakers et les Kings.