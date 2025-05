Maple Leafs: le contrat de Brendan Shanahan ne sera pas renouvelé

«Je tiens à remercier les anciens pour leur soutien et le travail formidable qu’ils accomplissent lors de nos matchs et au sein de la communauté. Nombre d’entre eux ont été mes héros pendant mon enfance et j’ai eu le plaisir de les connaître personnellement. Je tiens à remercier les partisans pour leur passion et leur loyauté. Votre amour pour l’équipe m’a inspiré chaque jour.»

«Bien que je sois fier de la reconstruction que nous avons entreprise à partir de 2014, je suis venu ici pour contribuer à la conquête de la Coupe Stanley, et nous ne l’avons pas fait. Il n’y a rien que je voulais plus que de donner ça à nos fans. Mon plus grand regret est que nous n’ayons pas pu terminer le travail.»

«J’ai beaucoup apprécié travailler avec Brad et Craig et je suis convaincu qu’ils excellent dans leurs rôles et qu’ils ont accompli un excellent travail au sein de l’équipe. Je tiens également à remercier les joueurs. Ils sont engagés et passionnés par l’idée de remporter un titre pour cette ville et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour y parvenir. Je leur souhaite le meilleur. Merci.»

Personne d’autre que Shanahan pour prendre le blâme

Malgré plusieurs bons coups et une excellente reconstruction qui a permis aux Leafs de participer aux séries éliminatoires 9 ans d’affilée, les insuccès lui auront coûté son poste.

Les Leafs n’ont franchi le premier tour des séries qu’à deux reprises en 9 ans. Bien au-dessous des attentes pour ce groupe de joueurs talentueux et très cher payés. Nous ne saurons jamais si une finale de conférence aurait pu faire la différence mais le temps était venu pour l’organisation de passer à autre chose. Shanahan a été très fidèle à ses joueurs et leur incapacité à atteindre le but ultime lui auront coûté son poste.