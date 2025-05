Bilan de fin de saison des Maple Leafs: la fin de l’ère Matthews/Marner?

Qui dit élimination, dit jour de post mortem. Les Maple Leafs ont rencontré les médias mardi au Performance Ford Centre d’Etobicoke.

Une journée qui arrive plus tôt que prévu pour les joueurs et l’entraîneur. Suite à l’humiliante défaite de 6-1 aux mains des Panthers deux jours plus tôt, les mines étaient basses chez les Leafs.



Un été mouvementé est à prévoir pour l’organisation, alors que plusieurs joueurs atteindront le statut de joueurs autonomes avec ou sans compensations dans les prochaines semaines.

L’avenir du président et gouverneur adjoint Brendan Shanahan avec l’équipe pourrait également être remise en cause.

Marner et Tavares de retour avec les Leafs?

Le sujet de l’heure est bien évidemment les situations des deux plus gros agents libres de l’équipe, Mitch Marner et John Tavares. Les deux viennent d’écouler leur dernière saison avec les Maple Leafs.

Alors que Tavares est catégorique sur son désir de revenir, Marner se fait quant à lui plus évasif.