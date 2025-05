Les Maple Leafs s’effondrent une fois de plus et sont éliminés

Les Panthers s’imposent

Les visiteurs ont pris le contrôle de la rencontre en deuxième période au grand désarrois des 19 426 personnes présentes au match. Seth Jones a marqué le premier but du match à 3:15 de la deuxième période. Son tir du poignet a trompé la vigilance de Joseph Woll.

Anton Lundell a fait mal aux Leafs à nouveau en doublant l’avance des siens. L’attaquant a sauté sur une rondelle libre et marqué son 4e des séries. Le gardien des Leafs n’y pouvait rien sur la séquence.

Jonah Gadjovich compté le troisième but des Panthers avant la fin de la période médiane. But qui a donné une confortable avance à son équipe et qui a rendu l’amphithéâtre silencieux.

Des huées pour les Leafs

Comme ce fût le cas mercredi pour le match 5, les partisans ont fait savoir leur mécontentement. Les huées ont rapidement débuté après le troisième but des Panthers. Étant nettement dominés par la Floride, les joueurs des Leafs se sont fait huer à chaque fois qu’ils étaient incapables de s’organiser en zone adverse ou qu’ils rataient un jeu. Ambiance très lourde avec encore 20 minutes à jouer. Enfin un but pour Toronto Les Maple Leafs se sont finalement inscrits au pointage en début de troisième période. Un bel effort de Max Domi a mené à un but dont Toronto avait grandement besoin. Son tir du poignet a eu raison de Sergei Bobrovsky. Un troisième but en séries pour Domi. Le but a redonné un peu d’espoir aux partisans.

La débandade des Maple Leafs se poursuit Les Panthers ont aussitôt répliqué. Eetu Luostarinen, bien placé, a fait dévier une rondelle à la volée. Le but marqué 47 secondes seulement après le but des Leafs a eu l’effet d’une douche froide.

Les partisans ont commencé à quitter l’aréna peu après. Certains ont choisi de démontrer leur colère en lançant des débris sur la glace. Plusieurs chandails des Leafs ont également été lancés sur la patinoire. Des « Let’s go Blue Jays » et « Let’s go Oilers » ont été entendus.

Sam Reinhart a compté son 4e des séries alors que Brad Marchand a marqué un but dans un filet désert en fin de match.

Victoire de 6-1 des Panthers qui remportent la série 4-3 et éliminent les Leafs.

Échos de vestiaires

«Je suis triste et déprimé. Ça me brise le coeur. Les Leafs ont pris une chance avec un jeune de la région et ça vaut beaucoup pour moi d’avoir porté le chandail des Leafs. Je ne l’ai jamais pris pour acquis. Je suis dévasté», a dit Mitch Marner après la défaite.

L’autre joueur autonome du noyau, John Tavares. était très émotif mais a réitéré son désir de revenir avec l’équipe la saison prochaine.

Peu bavard, le capitaine Auston Matthews a simplement dit qu’il y avait trop de passagers et pas assez de conducteurs lors de la rencontre. Matthews a refusé d’adresser son état de santé en disant que ce n’était ni le moment, ni l’endroit pour le faire.

L’entraîneur Craig Berube, qui termine sa première saison avec l’équipe n’avait pas d’explication pour la débandade de son club. «Je ne sais pas quoi dire. En revenant du match 6, nous nous sentions bien de revenir à domicile. Le plus décevant de cette série pour moi sont ces deux matchs 5 et 7 à la maison.»

«Ils étaient la meilleure équipe ce soir. Tu dois être désespéré et déterminé et j’ai trouvé que nous ne l’avions pas ce soir», a-t-il ajouté.

Les Maple Leafs effectueront leur post mortem dans les prochains jours.