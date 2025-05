Les Maple Leafs blanchissent les Panthers et forcent la tenue d’un match ultime

Les Maple Leafs étaient de retour au jeu vendredi soir alors qu’ils visitaient les Panthers en Floride. Après avoir perdu les trois derniers matchs de la série, les hommes de Craig Berube devaient gagner pour forcer la tenue d’un match ultime dimanche, sans quoi, la saison se terminerait en queue de poisson.

Après 40 minutes de jeu serré sans but, les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur. Auston Matthews a marqué son premier but en séries en carrière face aux Panthers pour donner l’avance aux Leafs. Max Pacioretty a marqué le but d’assurance en fin de troisième période pour confirmer la tenue d’un match ultime dimanche soir à l’Aréna Scotiabank.

Joseph Woll a effectué 22 arrêts devant le filet des Leafs et obtient son premier jeu blanc en séries en carrière. Il est le premier gardien des Leafs à obtenir un blanchissage en faisant face à l’élimination depuis Curtis Joseph en 2002.

Tous les projecteurs sur Matthews et Marner

Malgré leurs fiches respectives toujours impressionnantes en saison régulière, les deux vedettes des Leafs, Auston Matthews et Mitch Marner, éprouvent des difficultés lorsque les séries arrivent.

Matthews, qui a pourtant marqué 69 buts l’an dernier, n’a touché la cible a aucune reprise en 10 parties de séries en carrière face aux Panthers. Il n’a compté que deux fois en séries cette année lors du premier tour face aux Sénateurs.