Les Leafs remportent le premier match contre les Panthers, mais perdent Stolarz

Les séries éliminatoires de la LNH se poursuivaient lundi soir. Les Maple Leafs disputaient le premier match de leur duel de deuxième tour face aux Panthers de la Floride. Dans une soirée haute en rebondissement, Toronto s’est sauvé avec la victoire et mène la série 1-0.



Toronto a rapidement donné le ton grâce à deux buts de William Nylander en première période. Seth Jones a réduit l’avance des Leafs, mais Morgan Rielly et Chris Tanev en ont rajouté pour Toronto.

Alors que l’ambiance était à son comble et Toronto menait 4-1, le pire s’est produit pour les Leafs. Le gardien Anthony Stolarz a dû quitter la rencontre après avoir reçu un coup de coude à la tête de la part de Sam Bennett. Stolarz a vomi sur le banc avant de rentrer au vestiaire et a été transporté à l’hôpital pour évaluation. Joseph Woll s’est amené en renfort.

Les Panthers ont donné du fil à retordre aux Leafs en troisième. Eetu Luostarinen, Uvis Balinskis et Sam Bennett ont tous déjoué Woll. Matthew Knies a marqué le but vainqueur pour Toronto qui l’emporte 5-4 et prend les devants 1-0 dans la série.

La revanche des Maple Leafs

Les Panthers avaient facilement éliminé les Maple Leafs en cinq matchs lors de leur rendez-vous printanier d’il y a deux ans. Toronto avait montré une fiche de 0-3 à domicile lors de cette série. En saison régulière cette année, les Panthers ont remporté trois des quatre duels entre les deux formations.

William Nylander attaque pour les Leafs

L’attaquant William Nylander, qui avait marqué deux buts lors du dernier match à Ottawa, a rapidement inscrit son équipe au pointage. Son tir a eu raison de Sergei Bobrovsky dès les premières secondes de la rencontre. Toronto prend les devants avec seulement 33 secondes de jouées.