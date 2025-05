Les Maple Leafs remportent la bataille de l’Ontario et avancent au deuxième tour des séries

Les Maple Leafs étaient de retour au jeu jeudi soir à Ottawa pour le sixième match de la série face aux Sénateurs. Suite à la cuisante défaite de mardi, Toronto tentait à nouveau de mettre un terme à la Bataille de l’Ontario et ainsi accéder au deuxième tour des séries.

Toronto a rapidement donné le ton et pris les devants grâce au capitaine Auston Matthews. William Nylander a doublé l’avance des siens en deuxième avant de voir les Sénateurs effectuer une remontée.

Brady Tkachuk et David Perron ont marqué pour Ottawa. Max Pacioretty a compté le but gagnant pour Toronto et William Nylander a donné une assurance en poussant la rondelle dans un filet désert.

Les Leafs remportent la série face aux Sénateurs 4-2 et affronteront les Panthers de la Floride au deuxième tour. Un duel de taille attend Matthews et compagnie.

Matthews inscrit les Leafs au pointage

Les deux équipes ont connu une bonne première période. Tempo rapide, bonne intensité et du jeu très serré.