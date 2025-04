Max Domi joue les héros et les Maple Leafs l’emportent en prolongation

Toronto mène une série 2-0 pour la première fois depuis 2002!

Échos de vestiaires

« C’est ça du hockey de séries, tout le monde peut jouer les héros », a dit Max Domi après la rencontre. « Chaque soir, il y a un nouveau héros. Ça n’a pas d’importance qui marque tant que ça nous permet d’avoir la victoire. »

Son entraîneur Craig Berube était content pour l’attaquant originaire de Toronto. « Il travaille toujours vraiment fort. Je suis vraiment content pour lui. J’ai trouvé qu’il a joué un excellent match ce soir. »

Du côté des Sénateurs, le capitaine Brady Tkachuk ne s’en faisait pas trop. « Nous ne laisserons pas ces deux matchs nous décourager. Maintenant nous retournons à la maison et ça fait longtemps que les fans des Sens n’ont pas eu de hockey de séries. Nous allons avoir besoin d’eux et on a hâte de jouer devant nos fans. »

Les Maple Leafs prennent la direction de la capitale nationale pour les deux prochains matchs avant de revenir à Toronto pour le match numéro 5, si nécessaire.