Les Maple Leafs donnent une raclée aux Sénateurs et prennent les devants dans la série

Les Leafs en rajoute et l’emportent

Alors que l’annonceur maison n’avait pas terminé de mentionner le but des Sénateurs, Morgan Rielly a à son tour noirci la feuille de pointage. Son tir de la ligne bleue s’est faufilé dans la foule jusque derrière Ullmark.

Matthew Knies s’est invité à la fête et a lui aussi trouvé le fond du filet. Bien positionné devant Ullmark, il a facilement poussé une rondelle libre dans le but. Un autre but en avantage numérique pour les Maple Leafs qui remportent le premier match de la série par la marque de 6-2.

Échos de vestiaire

Les joueurs des Leafs étaient tous souriants après la victoire.

« Nous nous sommes battus et nos unités spéciales ont fait le travail et nous avons été capables de marquer. L’ambiance était incroyable ici ce soir », a dit William Nylander

Mitch Marner: « Nous savions que la bataille de l’Ontario serait intense. J’ai trouvé que nous avons été capables de bien gérer le moment et sommes restés calmes. »