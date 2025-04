Les Maple Leafs sont champions de la division Atlantique et affronteront les Sénateurs en séries

Après avoir sécurisé l’avantage de la glace pour le premier tour des séries il y a quelques jours, les Maple Leafs sont devenus champions de la division Atlantique grâce à leur victoire de mardi soir à Buffalo.

Avec leur victoire de 4-0 sur les Sabres, les Leafs finissent au premier rang de leur division pour la troisième fois seulement depuis 1967. Toronto avait remporté la division lors de la saison 1999-2000 et également en 2021 (division Nord) lors de la saison chamboulée par la pandémie. Les Maple Leafs affronteront les Sénateurs d’Ottawa au premier tour des séries.

La bataille de l’Ontario

Ce premier rang confirme ainsi le duel tant espéré par les partisans contre les Sénateurs d’Ottawa. La première ronde des séries sera donc une bataille de l’Ontario, une première rencontre en séries pour les deux équipes depuis 2004.



Même si les Leafs ont gagné la division, et que les Sénateurs ont obtenu leur laissez-passer en étant la première équipe repêchée dans l’Est, rien n’est joué pour Toronto.



Les Sénateurs ont remporté les trois matchs contre les Leafs cette saison, et pourraient donner du fil à retordre à la troupe de Craig Berube. Par contre, les Maple Leafs ont remporté les quatre rendez-vous printaniers entre les deux équipes par le passé.

Les joueurs des Leafs sont excités

Ce premier tour des séries est aussi attendu par les partisans que celui face aux Canadiens en 2021. Un adversaire différent pour les Leafs qui ont souvent croisé le fer avec les Bruins, le Lightning et les Panthers lors des neuf dernières saisons.

« C’est excitant pour les fans évidemment. Il y a beaucoup de passion avec les deux fanbases. J’ai grandi en écoutant ces duels-là et j’ai beaucoup de bons souvenirs de ça. D’être capable maintenant de jouer moi-même dans ce type de série est vraiment spécial et j’ai vraiment hâte », a dit Steven Lorentz après la victoire de mardi.



« Ça va être vraiment l’fun, c’est certain», prédit le gardien Anthony Stolarz. «Ils sont affamés. Ils n’ont pas fait les séries depuis longtemps. On se sent bien avec notre jeu, et ça va être un bain de sang. Ça va être un peu une guerre et nous serons prêts. »