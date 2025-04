Les Leafs remportent un match serré en prolongation contre les Canadiens

Demidov fait tourner les tête

Le phénomène Ivan Demidov était bien présent à l’Aréna Scotiabank. Arrivé de Russie tard jeudi soir, il avait attendu ses nouveaux coéquipiers des Canadiens à Toronto. L’entraîneur Martin St-Louis avait confirmé avant la rencontre que la jeune recrue ne disputerait pas son premier match dans la LNH contre Toronto.

Présent à la rencontre, Demidov a fait tourner bien des têtes sur la galerie de presse.

Beaucoup d’ambiance pour un duel attendu

En raison de l’impact de la rencontre pour les deux équipes, l’ambiance était à son comble dans l’amphithéâtre. Les 19 252 partisans présents arboraient fièrement leurs couleurs. Un très grand nombre de chandails rouges du Canadien étaient sur place et les chants « Go Habs Go » donnaient la réplique aux « Go Leafs Go ».

Natalie Morris a même interprété la version bilingue de l’hymne national avant la partie.

Domination des Leafs

Les Maple Leafs ont largement dominé les deux premières périodes de la partie mais on été incapables de capitaliser sur leurs chances.