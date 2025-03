Match presque parfait pour les Leafs qui l’emportent contre l’Avalanche

Les Leafs reprennent l’avance

Les Maple Leafs ont profité d’un drôle de rebond pour prendre les devants une fois de plus.

Une rondelle dégagée en zone adverse a frappé le juge de ligne et Steven Lorentz a sauté sur la rondelle libre. Il s’est amené seul devant le gardien du Colorado qu’il a déjoué d’un puissant tir du poignet. Impressionnant but en infériorité numérique et sixième but cette saison pour l’attaquant.

L’Avalanche a tenté le tout pour le tour en fin de rencontre en retirant son gardien. Les Leafs ont tenu bon et l’ont emporté 2-1. Deux points importants pour Toronto qui est à égalité avec les Panthers pour le premier rang de la division.

Échos de vestiaire

« Nous n’étions pas à notre meilleur ce soir et on le sait. On savait que ça ne serait pas facile mais nous avons fait un bon travail et Woll a été excellent », a dit l’auteur du but vainqueur Steven Lorentz après la rencontre.

« On veut peaufiner quelques trucs en préparation des séries. Nous devons être plus consistants. »

Le défenseur Jake McCabe a pour sa part dit que l’équipe veut bâtir de cette victoire pour prendre de la confiance et du momentum.

Craig Berube a simplement vanté la performance de son gardien Joseph Woll. « Il était excellent. Depuis ses 3 derniers matchs, il est extrêmement solide. »