Les Leafs sont incapables de vaincre les Sénateurs

Du côté des Leafs, Nick Robertson a raté une opportunité en or alors qu’il a lancé à la droite du filet. Le capitaine Auston Matthews a quant à lui été incapable de déjouer Linus Ullmark.



Le gardien des Sénateurs connaît une excellente séquence depuis son retour de blessure. Il s’amenait à Toronto après avoir remporté ses 5 derniers départs.

Une deuxième période complètement folle

Pas moins de 5 buts ont été marqués lors de la période médiane. Les Maple Leafs ont ouvert la marque grâce à William Nylander. L’attaquant a joué de patience et a démontré un superbe effort individuel. Il s’est faufilé entre 4 joueurs des Sénateurs pour déjouer Ullmark du revers.

L’annonceur-maison n’avait pas encore terminé d’annoncer le but de Nylander que les Sénateurs créent l’égalité. Le tir du poignet de Jake Sanderson a eu raison du gardien des Leafs du côté du bloqueur.

Toronto a repris son avance moins d’une minute plus tard. Auston Matthews a profité d’un très mauvais dégagement de Linus Ullmark pour lancer la rondelle dans un filet quasi-désert.

Les Sénateurs ont rapidement répliqué. David Perron a créé l’égalité lorsque son tir s’est retrouvé dans la lucarne.

Le franco-ontarien Claude Giroux a donné l’avance aux Sénateurs pour la première fois du match avant la fin de la période. Son tir de la ligne bleue a dévié sur la palette de Chris Tanev pour se retrouver derrière Stolarz. But en avantage numérique pour Ottawa.

Les Maple Leafs incapables de remonter

Toronto a tant bien que mal essayé de créer l’égalité, mais ils ont été incapables de trouver le fond du filet. L’ancien Leaf Michael Amadio a poussé la rondelle dans un filet désert pour confirmer la victoire des siens.

Ottawa repart avec 2 précieux points alors que Toronto glisse maintenant au troisième rang de la division Atlantique.

Échos de vestiaire

Le capitaine Auston Matthews a donné du crédit aux Sénateurs. « C’est une équipe affamée. Ils ont eu beaucoup de hauts et bas dans les dernières années mais leurs jeunes joueurs sont plus matures maintenant et ils jouent très bien en équipe présentement. »

« Les détails dans notre jeu ne sont pas à point depuis quelque temps. C’est à nous de trouver une solution et d’être meilleurs », a-t-il ajouté.

« Le sentiment d’urgence n’était pas là lors des 2 premières périodes, et ensuite nous avons dû jouer du hockey de rattrapage », a dit pour sa part l’entraîneur Craig Berube.

Les Leafs devront trouver des solutions s’ils espèrent avoir un long parcours en séries . En attendant, ils seront de retour au jeu lundi soir, alors que les Flames de Calgary seront les visiteurs.