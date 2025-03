Les Maple Leafs vont chercher du renfort en prévision des séries

Un retour à la maison pour Scott Laughton

Du côté de Scott Laughton, il s’amène avec les Leafs après avoir passé les 12 dernières années avec les Flyers. Originaire de Oakville, il avait mentionné dans les dernières semaines être intéressé à l’idée de se joindre à l’équipe de son enfance.

Laughton, 30 ans, a obtenu 27 points (11 buts, 16 passes) en 60 matchs avec les Flyers cette saison. En 661 rencontres en carrière, il montre une fiche de 265 points (106 buts, 159 passes) en plus de 10 points en 24 parties en séries.

Toronto obtient également un choix de quatrième tour de 2025 et de sixième ronde en 2027. En échange, Toronto envoie Nikita Grebenkin et le choix de premier tour pour le repêchage de 2027 aux Flyers. Philadelphie retient 50% du salaire de Laughton.

« C’est émouvant de dire au revoir après avoir été ici 12 ans, mais c’est vraiment excitant de pouvoir aller à Toronto et d’avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. J’étais un fan des Leafs en grandissant et je suis très content de me joindre à ce groupe », a dit Laughton.

Quatre joueurs quittent les Maple Leafs

En plus des jeunes Fraser Minten et Nikita Grebenkin, les Maple Leafs ont également échangé le défenseur Conor Timmins et l’attaquant Connor Dewar. Ces derniers prennent la direction de Pittsburgh où ils iront rejoindre l’ancien DG des Leafs Kyle Dubas.