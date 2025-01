Auston Matthews et les Leafs sont incapables de contenir les Blue Jackets

Columbus ouvre la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. L’attaquant Adam Fantilli a déjoué Dennis Hildeby d’un tir dans la lucarne. Originaire de Toronto, Fantilli a longuement célébré son premier but en carrière à Toronto. Les nombreux membres de sa famille et amis présents se sont fait entendre bruyamment.

Les Blue Jackets, présentement à un seul point derrière les Sénateurs pour l’obtention d’une place en séries, jouent avec hargne et désespoir. Le gardien Elvis Merzlikins a été étincellant en période médiane et a volé William Nylander et Conor Timmins de buts certains.

Un ancien Leaf vient hanter ses anciens coéquipiers

Comme c’est souvent le cas, un ancien joueur des Maple Leafs a fait mal à son ancienne équipe. James van Riemsdyk a inscrit son 9e but de la saison.

Bien posté devant le filet, comme il le faisait si bien lors de ses années à Toronto, « JVR » a profité d’une passe de et son tir sur réception a fait bouger les cordages.

Un deuxième but pour Fantilli

Les Maple Leafs ont raté quelques occasions lors d’avantage numérique en deuxième.