Les Maple Leafs terminent 2024 avec une victoire

Pour une dernière fois en 2024, les Maple Leafs disputaient un match devant leurs partisans. Toronto recevait la visite des Islanders de New York ce 31 décembre, pour la deuxième fois en autant de semaines.

Contrairement au duel précédent, les Leafs ont ouvert la marque et pris le contrôle de la rencontre. Les joueurs de soutien ont bien performés et ont aidé l’équipe à l’emporter. David Kampf et Steven Lorentz ont déjoué le gardien Ilya Sorokin alors que John Tavares a marqué un but dans un filet désert pour confirmer la victoire des Leafs face à son ancienne équipe.

Jean-Gabriel Pageau a été le seul à tromper la vigilance du gardien Joseph Woll. Ce dernier a effectué 30 arrêts dans la victoire de 3-1 des Leafs.

Les Leafs ouvrent la marque

En l’absence d’Auston Matthews, David Kampf évoluait au centre du deuxième trio. Profitant d’une passe de William Nylander derrière le filet, Kampf n’a pas raté sa chance de toucher la cible. Son tir sur réception a eu raison du gardien des Islanders Ilya Sorokin. Un deuxième but cette saison pour Kampf.

Deux buts refusés

Les visiteurs croyaient bien avoir créé l’égalité lorsqu’Adam Pelech a déjoué Joseph Woll mais le but a été refusé. Après reprise vidéo, il a été confirmé qu’il y avait hors-jeu sur la séquence.