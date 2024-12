John Tavares marque 3 buts dans la victoire des Leafs

Encore Jack Quinn

L’attaquant des Sabres à redoublé l’avance des siens en début de deuxième. Un but similaire à son premier du match. Son tir du poignet a eu raison du gardien des Leafs.

Trois buts sans riposte des Leafs

Les Maple Leafs ont une fois de plus réduit l’avance des visiteurs. Un tic-tac-toe de Max Domi et Bobby McMann a résulté en un but de Nick Robertson. Un troisième cette saison pour Robertson qui avait été rayé de la formation la veille à Détroit.

John Tavares a créé l’égalité quelques instants plus tard. Tavares, bien posté devant le filet, a fait dévier un tir d’Auston Matthews derrière le gardien des Sabres. But en avantage numérique pour Toronto.

Alors que l’annonceur-maison n’avait pas encore fini d’annoncer le but de Tavares, ce dernier a touché la cible à nouveau. Son tir de la pointe a fait bouger les cordages et donné l’avance aux Leafs pour la première fois de la rencontre.

Tour du chapeau pour Tavares

Le vétéran, qui connaît une excellente saison, a complété son tour du chapeau en fin de match en marquant dans un filet désert. Un 14e tour du chapeau en carrière pour Tavares. Victoire de 5-3 pour les Leafs.