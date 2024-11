Mitch Marner marque deux buts et les Leafs signent une quatrième victoire de suite

Les visiteurs ont retiré leur gardien en fin de rencontre, en vain. Toronto l’emporte 3-2.

Échos de vestiaire

«Ça nous a pris un peu de temps à nous mettre en marche. Nous n’avons pas beaucoup joué dernièrement. Ils ont joué hier et étaient prêts», a dit John Tavares après le match.

«Nous n’avons pas lâché et ça a commencé à bien aller. Lorsque nous avons pris les devants, on a essayé de rendre les choses difficiles pour eux. C’est une bonne victoire d’équipe.»

«Toute la journée était spéciale et c’était un peu fou de le voir sur la glace avec moi», a dit William Nylander au sujet de son premier match dans la LNH avec son frère Alex. «La première période était bizarre, mais les choses se sont placées et tout est rentré à la normale. C’était vraiment spécial, et en plus nous avons obtenu la victoire.»