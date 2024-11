Les Maple Leafs se font humilier par les Sénateurs

Échos de vestiaire

L’entraîneur Craig Berube avait une explication simple après la défaite des siens. « En bout de ligne, ils voulaient gagner plus que nous », a-t-il dit.

« C’est difficile de marquer des buts quand tu n’as pas la rondelle. Ce soir, ils ont eu la rondelle toute la partie ou presque, jusqu’en troisième période. En général, c’était un mauvais match pour nous. »

« Nous sommes déçus. Oui on peut dire qu’on l’oublie et on passe à autre chose mais c’est décevant. Surtout de la façon dont nous avons joué cette semaine« , a dit John Tavares.

Les Maple Leafs seront à Washington demain pour y affronter les Capitals. Ils seront de retour à domicile samedi alors que les Oilers seront les visiteurs.