Nylander marque 2 buts dans la victoire facile des Leafs sur le Kraken

Bien que plusieurs femmes exercent des fonctions avec des équipes de la LNH, Hayley Wickenheiser (Leafs), Emilie Castonguay et Cammi Granato (Canucks), aucune n’avait encore brisé la glace derrière un banc.

Après avoir passé les deux dernières saisons avec les Firebirds de Coachella Valley dans la LAH, le club-école du Kraken, Campbell a atteint la LNH cet été lorsque l’entraîneur-chef des Firebirds Dan Bylsma a été promu à Seattle.

Pionnière, Campbell ne prend rien pour acquis. « Alors que je traverse ces moments, je ne prends pas à la légère le chemin que je suis en train de tracer. Il y a tellement de choses dans mon emploi du temps, dans ce travail, que je ne peux rien prendre pour acquis », a-t-elle dit en conférence de presse lors de son arrivée à Toronto.

Les Maple Leafs ouvrent la marque

Les partisans auront dû attendre à la toute fin de la première période avant de voir une équipe s’inscrire au pointage.

Matthew Knies, bien posté devant le filet, a touché la cible. Un tic tac toe parfait entre Matthews, Marner et Knies s’est terminé par un but. Un but dans un troisième match consécutif pour Knies et 5e lors des 6 derniers matchs.