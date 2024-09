Maple Leafs: vent de fraîcheur à l’ouverture du camp d’entraînement

C’est sous le signe de l’optimisme et de l’enthousiasme que les joueurs des Maple Leafs ont rencontré les médias mercredi, lors de la traditionnelle journée médiatique de la rentrée.



Quatre joueurs, l’entraîneur, le directeur général ainsi que le président ont foulé le podium du Centre de Performance Ford à Etobicoke.

Le nouveau capitaine des Leafs est motivé

Ayant pris le flambeau des mains de John Tavares, Auston Matthews a affirmé que la nouvelle lettre sur son chandail ne changerait rien pour lui.



«Je veux juste continuer à être une meilleure version de moi-même et être un bon leader», a-t-il dit.



Les nouveaux ajouts à la brigade défensive lui ont fait grandement plaisir. Il a mentionné Chris Tanev et Oliver Ekman-Larsson à la ligne bleue comme étant des ajouts importants qui devraient grandement aider l’équipe.

«Je patine avec eux depuis quelques semaines et c’est évident qu’ils auront un gros impact», a dit le capitaine.

Morgan Rielly excité de rejouer avec Chris Tanev

Pilier à la défense, Morgan Rielly y allait dans le même sens que Matthews. «N’importe quelle équipe qui ajoute un gars comme Tanev devient automatiquement plus forte. J’étais très excité quand j’ai appris la nouvelle de son arrivée. Il rend notre équipe meilleure.»



Rielly et Tanev étaient coéquipiers lors du championnat du monde de 2016.



Le renfort à la ligne bleue pourrait fortement aider les Leafs dans leur quête de la Coupe Stanley.



«Notre but est toujours de remporter la Coupe, toute autre chose est un échec. C’est comme ça que notre groupe se sent. Présentement notre focus est sur le court terme à cause du camp. Mais plus la saison va progresser, plus notre focus sera de gagner la Coupe», a dit Rielly.

Deux contrats qui font jaser chez les Maple Leafs

John Tavares et Mitch Marner écouleront cette saison la dernière année à leur contrat respectif.



En ce qui concerne Tavares, cette saison pourrait en être une de transition. Ses responsabilités vont changer, en commençant par le rôle de capitaine, ainsi que son utilisation.



Alors que plusieurs partisans réclament son départ en raison de son salaire élevé, Tavares a une fois de plus mentionné qu’il souhaitait rester à Toronto. «Je veux être ici et je veux être ici longtemps.»



Du côté de Mitch Marner, il a dit ne pas vouloir parler de son prochain contrat. «Nous ne sommes pas ici pour ça, nous sommes ici pour parler de la saison qui s’amorce.»



Empochant actuellement 10.9 millions $ avec les Leafs, Marner commandera un salaire de plus de 12 millions $ par saison pour les prochaines années. Des négociations qui s’annoncent ardues pour Brad Treliving. Marner pourrait changer de camp durant la saison si une prolongation n’est pas signée ou pourrait être tenté de tester le marché des joueurs autonomes au terme de la présente campagne.