Auston Matthews est nommé capitaine des Maple Leafs

Les Maple Leafs ont procédé à une annonce de marque mercredi. Auston Matthews est nommé capitaine et succède ainsi à John Tavares.

L’attaquant de 26 ans devient le 26e capitaine de l’histoire de l’organisation.



Tavares, qui agissait comme capitaine de l’équipe depuis 2019, arborera maintenant un A sur son chandail. Joueur modèle sur et hors glace, il sera une partie intégrale du groupe de leadership de l’équipe.

Une décision réfléchie de Tavares

«Lorsque Brad Treliving et moi nous sommes rencontrés à la fin de la saison dernière et avons discuté des moyens permettant à notre équipe de passer à l’étape suivante, nous avons tous deux convenu qu’Auston était prêt et qu’il était temps de diriger», a déclaré John Tavares.



«Ce fut un honneur incroyable d’être capitaine des Maple Leafs de Toronto au cours des cinq dernières saisons. Pour l’avenir, je ferai tout pour soutenir Auston alors que nous poursuivons notre quête de la Coupe Stanley», a-t-il ajouté.

Un honneur immense pour Auston Matthews

«Je suis incroyablement honoré d’être nommé capitaine des Maple Leafs de Toronto», a déclaré Matthews.

«Je suis honoré de suivre les traces de John et de poursuivre notre travail en dirigeant cette équipe aux côtés de tant d’autres leaders dans notre vestiaire. Cette équipe, cette ville et nos fans signifient tout pour moi. Nous embrassons tous l’histoire de cette ville. franchise, et nous sommes déterminés à faire le travail.»



Matthews a mentionné qu’il tremblait lorsqu’il a reçu l’appel de Tavares pour lui annoncé la nouvelle. Il a dit que son objectif est de demeurer un Leaf pour toute la durée de sa carrière.

Matthews avait été pressenti par le passé

Auston Matthews avait bien failli avoir le C sur son chandail en 2019. Des démêlés avec les forces de l’ordre en Arizona, lors d’une soirée bien arrosée, avaient jeté une douche d’eau froide aux dirigeants de l’équipe. Ceux-ci s’étaient plutôt tournés vers Tavares, qui en était à sa deuxième saison avec les Leafs et avait déjà l’expérience requise. Tavares avait été capitaine des Islanders pendant 5 ans.