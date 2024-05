Les Maple Leafs congédient l’entraîneur Sheldon Keefe

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving, a annoncé ce jeudi 9 mai que Sheldon Keefe avait été relevé de son rôle d’entraîneur-chef. L’organisation commencera immédiatement la recherche d’un nouvel entraîneur-chef, et les décisions concernant le reste du personnel d’entraîneurs suivront.

La défaite en sept matchs face aux Bruins aura sonné le glas pour l’entraîneur. Sa prolongation de contrat de 2 ans devait prendre effet la saison prochaine.

«Une nouvelle voix était nécessaire»

«La décision d’aujourd’hui a été difficile», a dit le directeur général. «Sheldon est un excellent entraîneur et un grand homme. Cependant, nous avons déterminé qu’une nouvelle voix était nécessaire pour aider l’équipe à atteindre notre objectif ultime. Nous remercions Sheldon pour son travail acharné et son dévouement envers l’organisation au cours des neuf dernières années, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, tout le meilleur.»

Une excellente fiche en saison régulière avec les Leafs

Keefe a entraîné les Maple Leafs avec une fiche de 212-97-40 en 349 matchs de saison régulière. Le club a enregistré trois saisons consécutives de 100 points sous Keefe, dont une saison record d’équipe de 115 points en 2021-22.

Keefe a également été à la tête des Marlies de Toronto (AHL) pendant cinq saisons. L’équipe a remporté le trophée Macgregor Kilpatrick décerné à la meilleure équipe de saison régulière de la AHL à deux reprises, ainsi que le premier championnat de la Coupe Calder de la franchise en 2018.