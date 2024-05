William Nylander marque 2 buts et les Leafs forcent un match ultime

Une troisième période parfaite pour Toronto

Il aura fallu attendre la fin de la troisième période avant de voir les Maple Leafs doubler leur avance et confirmer leur victoire. Nylander a inscrit son deuxième du match en se présentant seul devant le gardien des Bruins qu’il a habilement déjoué entre les jambières.

Les Leafs ont joué un de leur meilleur match défensif de la série et ont été en mesure de conserver l’avance jusqu’à la toute fin. Morgan Geekie a trouvé le fond du filet d’une drôle de façon à 0.01 seconde pour priver Joseph Woll d’un blanchissage.

Impressionnante victoire de 2-1 des Leafs qui égalisent la série 3-3 et forcent un septième match à Boston samedi.

Échos de vestiaire

Le capitaine John Tavares était très satisfait de la victoire des siens. « J’ai aimé notre match du début à la fin. Nous avons été agressifs et avons suivi notre plan de match» a-t-il dit.

«C’est pas fini. Il reste un match et on sait qu’ils vont jouer leur meilleur hockey et on doit matcher ça et être meilleurs qu’eux à Boston. On est satisfaits pour 10 minutes là mais on repart à zéro et on doit absolument gagner ce match là», a dit le Québecois Simon Benoit, qui dispute actuellement ses premières séries éliminatoires en carrière.